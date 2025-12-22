Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Какова ситуация возле Северска?

Аналитики со ссылкой на военного обозревателя сообщили, что оккупанты завершили захват Северска, продвинулись на запад и северо-запад от города и вышли к меловому карьеру на запад населенного пункта.

По данным ISW, с середины ноября россияне также захватили Федоровку и Васюковку и достигли тактических успехов вблизи Свято-Покровского. Отмечается, что Кремль заявил об оккупации Северска еще 11 декабря.

И впоследствии Москва использовала это для продвижения нарратива о якобы "обвале украинской обороны" и возможной угрозе Славянску. Впрочем, эксперты отмечают, что наступление врага на этом участке было чрезвычайно медленным.

Согласно обнародованной информации, противнику понадобился 41 месяц, чтобы пройти около 12 километров от Лисичанска до западной границы Северска, поэтому украинское сопротивление существенно сдержало продвижение России.

Институт пишет, что россиянам, несмотря на вероятное продвижение, чтобы начать прямой штурм Славянска, еще нужно продвинуться на 30 километров от Северска до вышеупомянутого населенного пункта и захватить Лиман.

Кремль преувеличивает непосредственные последствия захвата Северска, пытаясь ложно изобразить российские войска как такие, что якобы уже угрожают северной части "Пояса крепостей" и одновременно достигают значительных успехов, из-за чего фронт якобы вот-вот обвалится. На самом же деле российские продвижения остаются медленными и изнурительными – такими, какими они были в течение последних двух лет,

– говорится в отчете.

