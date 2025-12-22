Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Что изменилось на фронте?

Аналитики обновили карту боевых действий около 00:05 22 декабря. По их данным, Россия оккупировала один населенный пункт и продвинулась вблизи еще четырех в Донецкой области.

По данным ресурса, речь идет о захвате врагом Звановки. Также россияне продвинулись вблизи Свято-Покровского.

Враг оккупировал Звановку и продвинулся возле Свято-Покровского: смотрите на карте

Кроме того, враг продвинулся вблизи Свято-Покровского и Пазена в Донецкой области. Также зафиксированы изменения в районе Орехово-Васильевки и Федоровки.

Продвижение россиян возле Пазена и Федоровки: смотрите на карте



Россия продвинулась вблизи Орехово-Васильевки: смотрите на карте

