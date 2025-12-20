Соответствующее заявление во время общения с журналистами в субботу, 20 декабря, сделал президент Владимир Зеленский, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о требовании оставить территории?

По мнению украинского президента, по вопросу территорий наиболее справедливым вариантом остается то, чтобы "стоять там, где стоим" в случае перемирия или достижения мирного соглашения для окончания войны.

То есть "русские", что касается Донбасса, будут стоять на временно оккупированной части наших Донецкой и Луганской областей. И возвращать такие территории мы можем только дипломатическим путем. А мы будем стоять и жить на той части Донбасса, которую контролирует украинская власть,

– заявил он.

По его словам, это принципиальная позиция Киева, поскольку для нас важно, чтобы "украинская власть контролировала ту часть Донбасса, которую мы сегодня контролируем". Он добавил, что такой подход будет считать справедливым.

"Хотя, если честно, "русские" на нашей земле – это в принципе несправедливо, но это компромиссное на сегодня решение. Россия ультимативно требует, чтобы украинская армия вышла с территории Донецкой области", – добавил он.

Какие препятствия есть?

Владимир Зеленский отметил, что объяснял американской стороне о том, что выход из пока контролируемых украинскими силами территорий прежде всего противоречит Конституции и желанию граждан Украины.

"Я объяснил, что не будет так, что мы выходим, а российская армия остается, а наша армия выходит. Потому что мы не верим, что такая "свободная экономическая зона" будет в безопасности", – подчеркнул украинский президент.

О чем еще заявил Зеленский?