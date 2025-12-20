Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Кордон.Медиа", Суспильное и Сумскую ОВА.

Что произошло на Сумщине, правда ли, что Россия вывезла людей?

Первым о возможном инциденте сообщило сумское издание "Кордон.Медиа". Там отметили, что получили информацию о ситуации на Краснопольщине из собственных источников и проверили ее.

В ночь на 20 декабря на Краснопольщине российские войска зашли в приграничное село Грабовское, расположенное непосредственно на линии границы. В селе были гражданские жители, которые ранее подписали отказы от эвакуации. Нам известно, что речь идет о чуть более полусотни граждан. Их вывезли на территорию Российской Федерации для проведения так называемых фильтрационных мероприятий. Также есть информация о дальнейшем движении российских подразделений в направлении хутора Высокий и села Рясное,

– говорится в заметке.

По данным "Кордон.Медиа", в Рясном утром 20 декабря также оставались гражданские жители, а уже вечером этого же дня началась эвакуация. В ней участвовали Красный Крест, "Белые Ангелы" и представители власти, однако вывезли только четверть жителей. Другие, несмотря на предупреждение о ситуации, остались.

"Кордон.Медиа" осознает чувствительность, но при этом – важность темы. Мы публикуем только ту информацию, которая не может повредить Силам обороны Украины, и продолжим сообщать о ситуации учитывая общественный интерес и значимость,

– акцентировало медиа.

Староста села Грабовское Сумской области Лариса Кремезная подтвердила Суспильному, что 20 декабря россияне вывезли около 50 жителей на территорию России. Детей среди них не было.

"Соучредитель аналитического проекта Deep State Микула также сообщил Суспильному об активизации российских войск в районе Грабовского, ситуация уточняется", – добавили журналисты.

"Украинская правда" также сослалась на свои источники в военных кругах. Издание написало, что попытки штурма на участке границы Сумщины в районе Грабовского продолжаются несколько дней. Россияне получают отпор и не смогли продвинуться вглубь.

Что говорит власть?

В Сумской ОВА написали, что из приграничных общин Сумщины продолжается эвакуация мирных жителей.

Сегодня из Краснопольской общины бронированным транспортом эвакуировали часть жителей, которые ранее отказывались от эвакуации. Сейчас они находятся в транзитном центре, где получают необходимую помощь. Эвакуация осуществляется для всех жителей, которые подали заявки. Эти меры реализуются во взаимодействии с волонтерами и соответствующими службами,

– указали там.

Также в ОВА напомнили, что враг не оставляет выбора жителям населенных пунктов у границы. Поэтому единственным правильным шагом будет эвакуация ради сохранения жизни.

То есть в Сумской ОВА подтвердили, что Украина эвакуировала часть своих граждан. Но о действиях России ничего не сказано.