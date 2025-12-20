Детали на пресс-конференции рассказал вице-премьер-министр по восстановлению и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает 24 Канал. Он уточнил, планируют ли эвакуацию в области.
Смотрите также Более 10 прилетов по мосту, перекрыта трасса Одесса – Рени: все о массированных атаках по Маякам
Будет ли эвакуация из Одесской области?
По словам вице-премьера, эвакуацию в регионе пока не планируют.
Мы были в разных громадах, общались с руководителями... Люди действительно вчера были обеспокоены тем, что не будет продуктов, задавали вопросы о пенсиях. Но сегодня ситуация выровнялась,
– рассказал Кулеба.
Среди прочего были и вопросы о возможном вторжении, однако в целом население настроено хорошо. "Я вообще не услышал никаких опасений или каких-то жалоб... Все патриотически настроены", – добавил чиновник.
К слову, по мосту в Маяках зафиксировано более 20 беспилотных атак и более 5 поражений. Восстановительные работы продолжаются в сложных условиях, в частности во время постоянной воздушной тревоги.
Обратите внимание! Несмотря на опасения относительно дефицита топлива, предпосылок для этого пока нет.
Что известно об обстреле Маяков?
Защита моста возле Маяков в Одесской области является компетенцией ВСУ и противовоздушной обороны, однако, по мнению Кулебы, принято было недостаточно усилий.
По словам главы Центра радиотехнологий Сергея Бескрестнова, россияне пытаются отрезать от транспортных коммуникаций всю западную часть Одесской области.
Владимир Зеленский также прокомментировал ситуацию, отметив, что враг своими действиями пытается блокировать приморские регионы.