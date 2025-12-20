Детали на пресс-конференции рассказал вице-премьер-министр по восстановлению и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает 24 Канал. Он уточнил, планируют ли эвакуацию в области.

Смотрите также Более 10 прилетов по мосту, перекрыта трасса Одесса – Рени: все о массированных атаках по Маякам

Будет ли эвакуация из Одесской области?

По словам вице-премьера, эвакуацию в регионе пока не планируют.

Мы были в разных громадах, общались с руководителями... Люди действительно вчера были обеспокоены тем, что не будет продуктов, задавали вопросы о пенсиях. Но сегодня ситуация выровнялась,

– рассказал Кулеба.

Среди прочего были и вопросы о возможном вторжении, однако в целом население настроено хорошо. "Я вообще не услышал никаких опасений или каких-то жалоб... Все патриотически настроены", – добавил чиновник.

К слову, по мосту в Маяках зафиксировано более 20 беспилотных атак и более 5 поражений. Восстановительные работы продолжаются в сложных условиях, в частности во время постоянной воздушной тревоги.

Обратите внимание! Несмотря на опасения относительно дефицита топлива, предпосылок для этого пока нет.

Что известно об обстреле Маяков?