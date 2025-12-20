Деталі на пресконференції розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає 24 Канал. Він уточнив, чи планують евакуацію в області.
Дивіться також Понад 10 прильотів по мосту, перекрита траса Одеса – Рені: усе про масовані атаки по Маяках
Чи буде евакуація з Одещини?
За словами віцепрем'єра, евакуацію в регіоні наразі не планують.
Ми були в різних громадах, спілкувалися з керівниками… Люди справді вчора були збентежені тим, що не буде продуктів, ставили питання щодо пенсій. Але сьогодні ситуація вирівнялася,
– розповів Кулеба.
Серед іншого були й питання про можливе вторгнення, однак загалом населення налаштоване добре. "Я взагалі не почув жодних побоювань або якихось скарг… Усі патріотично налаштовані", – додав посадовець.
До слова, по мосту в Маяках зафіксовано понад 20 дронових атак і понад 5 уражень. Відновлювальні роботи тривають у складних умовах, зокрема під час постійної повітряної тривоги.
Зверніть увагу! Попри побоювання щодо дефіциту пального, передумов для цього наразі немає.
Що відомо про обстріл Маяків?
Захист мосту біля Маяків в Одеській області є компетенцією ЗСУ та протиповітряної оборони, однак, на думку Кулеби, вжито було недостатньо зусиль.
За словами голови Центру радіотехнологій Сергія Бескрестнова, росіяни намагаються відрізати від транспортних комунікацій всю західну частину Одеської області.
Володимир Зеленський також прокоментував ситуацію, зазначивши, що ворог своїми діями намагається блокувати приморські регіони.