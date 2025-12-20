Деталі на пресконференції розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає 24 Канал. Один з ударів відбувся просто на його очах.

Дивіться також Понад 10 прильотів по мосту, перекрита траса Одеса – Рені: усе про масовані атаки по Маяках

Яка ситуація з обстрілами Одещині?

За словами Кулеби, ситуація в області складна. За останній тиждень відбулося понад 500 ворожих атак різними видами озброєння. Цілями росіян насамперед є портова інфраструктура та логістика.

Віцепрем'єр-міністр відвідав населений пункт Маяки, міст у якому також опинився під ударом. Противник постійно обстрілює об'єкт, зафіксовано понад 20 дронових атак і понад 5 уражень.

Я щойно там був… Відбулася атака просто на наших очах – БпЛА на міст,

– розповів посадовець.

Відновлювальні роботи тривають у складних умовах. Військові допомагають координувати процес, аби не витрачати багато часу під час повітряної тривоги.

Наразі проїзд по мосту неможливий, але в найближчий термін його планують відкрити. "Ми бачимо та розуміємо, як це зробити", – зауважив Кулеба.

Які альтернативи можливі?

Серед альтернатив доступний понтонний міст, який розгорнули ще 19 грудня – на ньому здійснюється реверсний рух.

У населені пункти по іншу сторону річки Дністер підвозять продукти, також туди відправили автомобілі Укрпошти, інкасаторів.

Протягом тижня ми розгорнемо два альтернативних шляхи логістики: один буде постійний, інший – ще один понтонний міст. Це короткострокова перспектива. Уже протягом двох місяців ми зробимо ще два додаткових альтернативних логістичних шляхи,

– сказав віцепрем'єр.

Окрім того, фіксують накопичення вантажівок. Їх вивозять окремим коридором на Україну через Вінницьку область, інша частина пройде альтернативні сполучення в сторону Одеси.

Залізничне сполучення на Одещині збережено, що "дає велику можливість для маневру".

Чому ворог атакує Одещину?