Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на пресконференцію українського президента і прем'єр-міністра Португалії Луїса Монтенегро в суботу, 20 грудня.
Як ситуацію прокоментував Зеленський?
За словами президента, після російських обстрілів влада провела кілька нарад і дала командуванню завдання швидко забезпечити людей необхідним – продуктами, пальним і ліками.
Уже реалізують тимчасові інфраструктурні рішення, зокрема понтонні мости.
Розбираємося також з людьми, відповідальними за ППО саме в Одеській області. Тут залиште, будь ласка, це питання між мною і головкомом,
– сказав президент.