Про це пишуть у Повітряних Силах ЗСУ. Якщо у вашому регіоні є небезпека – радимо пройти в укриття.
Тривога в Києві через загрозу ворожих БпЛА. Будь ласка, пройдіть у найближче укриття, БпЛА на Київ та Бровари з півночі. БпЛА на Суми з півночі. Ударні БпЛА на Чернігівщині на н.п.Бобровиця та Мала Дівиця, в напрямку Київщини. БпЛА із заходу Чернігівщини на Київське водосховище. Ворожий БпЛА на південь Одещини з Чорного моря. БпЛА на Чернігівщині: на Ічню та Малу Дівицю зі сходу; на Батурин з півдня; на Чернігів зі сходу; на Любеч та Славутич з півночі та сходу. БпЛА із заходу Сумщини на Чернігівщину, в напрямку Дмитрівки та Бахмача. БпЛА в напрямку Харкова з півночі. Безпілотник на схід Рівненщини, курс на Березне. БпЛА на Татарбунари на Одещині.
– написав голова столичної МВА Тимур Ткаченко.
