Про це пишуть у Повітряних Силах ЗСУ. Якщо у вашому регіоні є небезпека – радимо пройти в укриття.

22:46, 13 лютого

Тривога в Києві через загрозу ворожих БпЛА. Будь ласка, пройдіть у найближче укриття,
– написав голова столичної МВА Тимур Ткаченко.

22:41, 13 лютого

БпЛА на Київ та Бровари з півночі.

22:40, 13 лютого

  • БпЛА в напрямку Дніпро з півдня.
  • БпЛА на північно-східному напрямку Харківщини, курс на північ.
  • БпЛА на Клесів на Рівненщині з півночі.
22:37, 13 лютого

БпЛА на Суми з півночі.

22:35, 13 лютого

  • Загроза застосування ударних БпЛА для Бориспільського району та населених пунктів поблизу Київського водосховища.
  • Ворожий БпЛА в напрямку н.п.Катлабуг на Одещині.
22:22, 13 лютого

Ударні БпЛА на Чернігівщині на н.п.Бобровиця та Мала Дівиця, в напрямку Київщини.

22:21, 13 лютого

БпЛА із заходу Чернігівщини на Київське водосховище.

22:11, 13 лютого

Ворожий БпЛА на південь Одещини з Чорного моря.

22:04, 13 лютого

БпЛА на Чернігівщині:

на Ічню та Малу Дівицю зі сходу;

на Батурин з півдня;

на Чернігів зі сходу;

на Любеч та Славутич з півночі та сходу.

21:41, 13 лютого

БпЛА із заходу Сумщини на Чернігівщину, в напрямку Дмитрівки та Бахмача.

21:30, 13 лютого

  • БпЛА з півночі на Буринь, Ворожба та Дубовязівка на Сумщині.
  • БпЛА на Одещині в напрямку Ізмаїла з півночі.
21:20, 13 лютого

БпЛА в напрямку Харкова з півночі.

21:18, 13 лютого

Безпілотник на схід Рівненщини, курс на Березне.

21:10, 13 лютого

  • Ворожі БпЛА з півночі Київщини на Житомирщину.
  • Ударні БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на Любеч.
  • БпЛА на Одещині в напрямку Болград.
  • БпЛА на півночі від Сум, курс на захід.
20:11, 13 лютого

БпЛА на Татарбунари на Одещині.