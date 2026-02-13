Об этом пишут в Воздушных Силах ВСУ. Если в вашем регионе есть опасность – советуем пройти в укрытие.
Смотрите также Террор Одесской области усиливается: Братчук рассказал, чего хотят россияне
Где сейчас летят российские цели?
Воздушная тревога в Украине: интерактивная карта
Тревога в Киеве из-за угрозы вражеских БпЛА. Пожалуйста, пройдите в ближайшее укрытие,
– написал глава столичной МВА Тимур Ткаченко.
БпЛА на Киев и Бровары с севера.
- БпЛА в направлении Днепр с юга.
- БпЛА на северо-восточном направлении Харьковщины, курс на север.
- БпЛА на Клесов в Ровенской области с севера.
БпЛА на Сумы с севера.
- Угроза применения ударных БпЛА для Бориспольского района и населенных пунктов вблизи Киевского водохранилища.
- Вражеский БПЛА в направлении н.п.Катлабуг в Одесской области.
Ударные БпЛА на Черниговщине на н.п.Бобровица и Малая Девица, в направлении Киевщины.
БпЛА с запада Черниговщины на Киевское водохранилище.
Вражеский БпЛА на юг Одесской области с Черного моря.
БпЛА на Черниговской области:
на Ичню и Малую Девицу с востока;
на Батурин с юга;
на Чернигов с востока;
на Любеч и Славутич с севера и востока.
БпЛА с запада Сумщины на Черниговщину, в направлении Дмитровки и Бахмача.
- БпЛА с севера на Бурынь, Ворожба и Дубовязовка на Сумщине.
- БпЛА в Одесской области в направлении Измаила с севера.
БпЛА в направлении Харькова с севера.
Беспилотник на восток Ровенской области, курс на Березно.
- Вражеские БпЛА с севера Киевщины на Житомирщину.
- Ударные БпЛА на севере Черниговщины, курс на Любеч.
- БпЛА на Одесщине в направлении Болграда.
- Вражеские БпЛА с севера Киевщины курсом на Житомирщину.
- БпЛА на севере от Сум, курс на запад.
БпЛА на Татарбунары в Одесской области.