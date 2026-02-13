Об этом пишут в Воздушных Силах ВСУ. Если в вашем регионе есть опасность – советуем пройти в укрытие.

Где сейчас летят российские цели?

22:46, 13 февраля

Тревога в Киеве из-за угрозы вражеских БпЛА. Пожалуйста, пройдите в ближайшее укрытие,
– написал глава столичной МВА Тимур Ткаченко.

22:41, 13 февраля

БпЛА на Киев и Бровары с севера.

22:40, 13 февраля

  • БпЛА в направлении Днепр с юга.
  • БпЛА на северо-восточном направлении Харьковщины, курс на север.
  • БпЛА на Клесов в Ровенской области с севера.
22:37, 13 февраля

БпЛА на Сумы с севера.

22:35, 13 февраля

  • Угроза применения ударных БпЛА для Бориспольского района и населенных пунктов вблизи Киевского водохранилища.
  • Вражеский БПЛА в направлении н.п.Катлабуг в Одесской области.
22:22, 13 февраля

Ударные БпЛА на Черниговщине на н.п.Бобровица и Малая Девица, в направлении Киевщины.

22:21, 13 февраля

БпЛА с запада Черниговщины на Киевское водохранилище.

22:11, 13 февраля

Вражеский БпЛА на юг Одесской области с Черного моря.

22:04, 13 февраля

БпЛА на Черниговской области:

на Ичню и Малую Девицу с востока;

на Батурин с юга;

на Чернигов с востока;

на Любеч и Славутич с севера и востока.

21:41, 13 февраля

БпЛА с запада Сумщины на Черниговщину, в направлении Дмитровки и Бахмача.

21:30, 13 февраля

  • БпЛА с севера на Бурынь, Ворожба и Дубовязовка на Сумщине.
  • БпЛА в Одесской области в направлении Измаила с севера.
21:20, 13 февраля

БпЛА в направлении Харькова с севера.

21:18, 13 февраля

Беспилотник на восток Ровенской области, курс на Березно.

21:10, 13 февраля

  • Вражеские БпЛА с севера Киевщины на Житомирщину.
  • Ударные БпЛА на севере Черниговщины, курс на Любеч.
  • БпЛА на Одесщине в направлении Болграда.
  • Вражеские БпЛА с севера Киевщины курсом на Житомирщину.
  • БпЛА на севере от Сум, курс на запад.
20:11, 13 февраля

БпЛА на Татарбунары в Одесской области.