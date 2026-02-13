Уже давно понятно, что Кремль не достигнет своих целей на Юге, поэтому хочет повлиять на украинцев через геноцидные обстрелы. Таким мнением с 24 Каналом поделился представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отметив, что Одесса постоянно под ударом врага.

Читайте также Россияне ночью били дронами по Одессе: поврежден объект инфраструктуры

Россия намеренно атакует гражданские дома

"Одесса не сдается и Путин ничего не может с этим сделать, соответственно усиливает террористическую составляющую, хотя непонятно куда еще дальше. Под ударом портовая инфраструктура, припортовая, энергетическая, критическая, а теперь еще и атаки врага по жилой застройке", – рассказал Сергей Братчук.

Можем вспомнить, что раньше враг запускал "Шахеды", "Герани" на высоте 2000 метров, потом они делали резкое пике и наносили удар. Теперь тактика изменилась, оккупанты перешли к открытому терроризму. Они запускают воздушные цели очень низко, чтобы дроны попали в верхние этажи многоквартирных домов.

Атака, которая состоялась в ночь с 12 на 13 февраля, не отличалась тактикой. Еще пострадала энергетическая инфраструктура, люди. Есть погибшие, тяжелораненые, удар принес очень много разрушений. Все это укладывается в общую тактику России: на фронте идут медленные продвижения, подтягивание сил, а в это время оккупанты терроризируют мирные города.

"Вопросы противодействия, противовоздушной обороны – являются ключевыми для юга нашего государства. Нам нужно усиление соответствующими средствами, потому что воздушные цели летят к нам каждую ночь в немалом количестве", – отметил Сергей Братчук.

Обратите внимание! Одесса до сих пор приходит в себя от страшной атаки в ночь на 13 декабря. Тогда Россия атаковала город "Кинжалами". Это был самый мощный удар за все время войны. До сих пор в Одессе действуют аварийные отключения, очень много людей остались без отопления и водоснабжения.

Наконец стоит напомнить, что наши военные постоянно стоят на позициях, отражают вражеские атаки днем и ночью, в воздухе и на суше. К тому же спасатели, энергетики работают круглосуточно. Они выполняют свою работу в сверхсложных условиях, в сильный снег и мороз.

Что известно об атаках врага на Одессу?