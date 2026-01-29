Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак.
Какие последствия атаки по Одессе 29 января?
Сергей Лысак отметил, что информация о пострадавших в Одессе в результате вражеской атаки не поступала.
Все городские службы и социальный транспорт работают в штатном режиме,
– отметил глава МВА.
Чиновник также подчеркнул, что коммунальщики продолжают ликвидацию последствий непогоды и прошлых вражеских атак.
Куда еще бил враг в Украине в последнее время?
Россияне ночью 29 января обстреляли город Вольнянск в Запорожской области. В результате атаки там погибли 3 человека, еще один – получил ранения, были разрушены дома и возникли пожары.
Вражеские дроны также долетели и до Хмельницкой области, из-за чего там слышали взрывы. Российские БпЛА создавали опасность для Староконстантинова.
А 28 января взрывы раздавались в Черкассах из-за атаки дронами, которую осуществила российская армия. Сообщений о разрушении инфраструктуры и пострадавших в городе в результате обстрела не поступало.