Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Які наслідки атаки по Одесі 29 січня?

Сергій Лисак зазначив, що інформація про постраждалих в Одесі внаслідок ворожої атаки не надходила.

Усі міські служби та соціальний транспорт працюють у штатному режимі,

– наголосив очільник МВА.

Посадовець також підкреслив, що комунальники продовжують ліквідацію наслідків негоди та минулих ворожих атак.

Куди ще бив ворог в Україні останнім часом?