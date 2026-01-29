Про це інформує Суспільне. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Небезпека з неба для кількох областей: Росія запустила дрони по Україні

Атака на Хмельницьку область 29 січня: що відомо?

Повітряну тривогу у Хмельницькій області в деяких районах оголошували приблизно з 2 ночі 29 січня. В українському небі блукали безпілотники російської армії. Цього разу їх було небагато, а проте вони все ж створювали загрозу.

О 04:30 стало відомо про вибухи у регіоні. У цей самий час Повітряні сили проінформували про загрозу БпЛА для Старокостянтинова.

На момент публікації інформації про наслідки не було. Атака дронів на Україну триває. У кількох областях – повітряна тривога.

