Хронология атаки Опасность с неба для нескольких областей: Россия запустила дроны по Украине

Атака на Хмельницкую область 29 января: что известно?

Воздушную тревогу в Хмельницкой области в некоторых районах объявляли примерно с 2 ночи 29 января. В украинском небе бродили беспилотники российской армии. На этот раз их было немного, но они все же создавали угрозу.

В 04:30 стало известно о взрывах в регионе. В это же время Воздушные силы проинформировали об угрозе БпЛА для Староконстантинова.

На момент публикации информации о последствиях не было. Атака дронов на Украину продолжается. В нескольких областях – воздушная тревога.

