Атака на Хмельницкую область 29 января: что известно?
Воздушную тревогу в Хмельницкой области в некоторых районах объявляли примерно с 2 ночи 29 января. В украинском небе бродили беспилотники российской армии. На этот раз их было немного, но они все же создавали угрозу.
В 04:30 стало известно о взрывах в регионе. В это же время Воздушные силы проинформировали об угрозе БпЛА для Староконстантинова.
На момент публикации информации о последствиях не было. Атака дронов на Украину продолжается. В нескольких областях – воздушная тревога.
Где еще раздавались взрывы в эти сутки?
- Российская армия пыталась нанести удар по Черкассам, там слышали взрывы из-за атаки дронами днем 28 января.
- А ночью в Запорожской области враг убил трех человек в Вольнянске. В городе после обстрела есть разрушения и пожары.