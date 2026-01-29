О последствиях атаки проинформировали в Запорожской ОВА. Рассказываем, что известно на данный момент.

Хронология атаки Опасность с неба для нескольких областей: Россия запустила дроны по Украине

Атака на Запорожье 29 января: что известно о последствиях?

Пять часов длилась воздушная тревога в Запорожье на границе 28 и 29 января. В это время враг применял различные средства воздушного нападения для обстрела мирных населенных пунктов.

В 02:36 Иван Федоров, глава Запорожской областной военной администрации, сообщил, что Запорожский район пострадал от атаки врага. Удары пришлись на частный сектор в Вольнянске.

В городе разрушены дома и возникли пожары. К сожалению, три человека погибли, еще один ранен.

На момент публикации атака дронов на Украину продолжается. В нескольких областях блуждают единичные БпЛА и объявлена воздушная тревога.

Где еще раздавались взрывы в эти сутки?