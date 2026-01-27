Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Сколько людей пострадало после удара "Шахедами" по поезду на Харьковщине?

Алексей Кулеба рассказал, что, по предварительной информации, враг атаковал поезд тремя БпЛА типа "Шахед". Попадание произошло перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар.

На момент атаки в поезде находился 291 пассажир. Вице-премьер подчеркнул, что людей максимально быстро эвакуировали.

На эту минуту есть двое раненых – их вывела бригада поезда и в дальнейшем передали скорой. Оба госпитализированы в медицинские учреждения,

– отметил Кулеба.