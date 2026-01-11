Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Перцовского.

Каковы последствия вражеской атаки?

В результате удара были травмированы машинист и его помощник грузового локомотива.

По словам Александра Перцовского, прилет "Шахеда" произошел рядом с локомотивом, дежурные по мониторингу заблаговременно предупредили об угрозе.

Бригада большие молодцы – успели безопасно закрепить локомотив, но, обидно, не эвакуироваться – только залечь,

– написал он.

Оба железнодорожники получили осколочные ранения: сейчас врачи уже достали обломки и наложили швы, состояние пострадавших стабильное.

В результате обесточивания ночью на Приднепровской железной дороге движение временно переводили на тепловозную тягу и генераторы. По состоянию на утро напряжение в контактную сеть на основных участках уже было подано, однако на отдельных направлениях движение тепловозами продолжается.

В Укрзализныце также сообщили, что в результате задержек на границе, неблагоприятных погодных условий и мер безопасности более 60 поездов курсируют с отклонением от графика. Среди них – международные и поезда дальнего следования.

Измененным маршрутом курсируют в частности:

Nº743/744 Дарница - Славское - Дарница

Nº119/120 Днепр - Хелм - Днепр

Nº63/64-112/111 Харьков,Изюм - Пшемысль - Харьков, Изюм

Nº745/746 Дарница - Львов - Дарница

Nº9/10 Киев - Будапешт - Киев

Nº749/750 Киев - Ужгород - Киев

Nº107/108 Киев - Солотвино - Киев

Nº178 Ивано-Франковск - Киев

Nº292/291 Киев - Львов - Киев

Nº52/30 Пшемысль - Киев - Перемышль

Nº20-67/19 Варшава, Хелм - Киев - Варшава, Хелм

Nº742/741 Львов - Киев

Nº15/16 Харьков - Ворохта - Харьков

Nº98/97 Ковель - Киев - Ковель

Nº44/43-50/49 Трускавец, Ивано-Франковск - Черкассы - Трускавец, Ивано-Франковск

Nº92/91 Львов - Киев - Львов

Nº29/27 Ужгород, Чоп - Киев - Ужгород, Чоп

Nº207/7-208/8 Ивано-Франковск, Черновцы - Киев - Ивано-Франковск, Черновцы

№114 Ужгород - Харьков

Сейчас железнодорожники устраняют повреждения после обстрелов и разрабатывают оптимальные маршруты для того, чтобы поезда вернулись к графику.

