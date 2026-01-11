Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Перцовского.
Каковы последствия вражеской атаки?
В результате удара были травмированы машинист и его помощник грузового локомотива.
По словам Александра Перцовского, прилет "Шахеда" произошел рядом с локомотивом, дежурные по мониторингу заблаговременно предупредили об угрозе.
Бригада большие молодцы – успели безопасно закрепить локомотив, но, обидно, не эвакуироваться – только залечь,
– написал он.
Оба железнодорожники получили осколочные ранения: сейчас врачи уже достали обломки и наложили швы, состояние пострадавших стабильное.
В результате обесточивания ночью на Приднепровской железной дороге движение временно переводили на тепловозную тягу и генераторы. По состоянию на утро напряжение в контактную сеть на основных участках уже было подано, однако на отдельных направлениях движение тепловозами продолжается.
В Укрзализныце также сообщили, что в результате задержек на границе, неблагоприятных погодных условий и мер безопасности более 60 поездов курсируют с отклонением от графика. Среди них – международные и поезда дальнего следования.
Измененным маршрутом курсируют в частности:
- Nº743/744 Дарница - Славское - Дарница
- Nº119/120 Днепр - Хелм - Днепр
- Nº63/64-112/111 Харьков,Изюм - Пшемысль - Харьков, Изюм
- Nº745/746 Дарница - Львов - Дарница
- Nº9/10 Киев - Будапешт - Киев
- Nº749/750 Киев - Ужгород - Киев
- Nº107/108 Киев - Солотвино - Киев
- Nº178 Ивано-Франковск - Киев
- Nº292/291 Киев - Львов - Киев
- Nº52/30 Пшемысль - Киев - Перемышль
- Nº20-67/19 Варшава, Хелм - Киев - Варшава, Хелм
- Nº742/741 Львов - Киев
- Nº15/16 Харьков - Ворохта - Харьков
- Nº98/97 Ковель - Киев - Ковель
- Nº44/43-50/49 Трускавец, Ивано-Франковск - Черкассы - Трускавец, Ивано-Франковск
- Nº92/91 Львов - Киев - Львов
- Nº29/27 Ужгород, Чоп - Киев - Ужгород, Чоп
- Nº207/7-208/8 Ивано-Франковск, Черновцы - Киев - Ивано-Франковск, Черновцы
- №114 Ужгород - Харьков
Сейчас железнодорожники устраняют повреждения после обстрелов и разрабатывают оптимальные маршруты для того, чтобы поезда вернулись к графику.
Враг продолжает удары: последние новости
Ночью 11 января Россия ударила по Житомирской области дронами. Сообщается, что противник в очередной раз попал по объектам критической инфраструктуры. Ранены двое работников: они получили травмы средней степени и были госпитализированы в медицинское учреждение.
Под обстрелом России находилась и Ровенская область, в частности город Сарны. Там агрессор повредил объекты гражданской инфраструктуры.
В общем россияне выпустили по Украине 154 дронов различных типов. Силам ПВО удалось обезвредить 125 из них.