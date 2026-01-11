Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського.

Які наслідки ворожої атаки?

Внаслідок удару було травмовано машиніста та його помічника вантажного локомотива.

За словами Олександра Перцовського, приліт "Шахеда" стався поруч із локомотивом, чергові з моніторингу завчасно попередили про загрозу.

Бригада великі молодці – встигли безпечно закріпити локомотив, але ж, прикро, не евакуюватись – лише залягти,

– написав він.

Обидва залізничники зазнали осколкових поранень: наразі лікарі вже дістали уламки та наклали шви, стан постраждалих стабільний.

Внаслідок знеструмлення вночі на Придніпровській залізниці рух тимчасово переводили на тепловозну тягу та генератори. Станом на ранок напругу в контактну мережу на основних ділянках вже було подано, однак на окремих напрямках рух тепловозами триває.

В Укрзалізниці також повідомили, що внаслідок затримок на кордоні, несприятливих погодних умов та безпекових заходів понад 60 поїздів курсують із відхиленням від графіка. Серед них – міжнародні та поїзди далекого сполучення.

Зміненим маршрутом курсують зокрема:

Nº743/744 Дарниця — Славсько — Дарниця

Nº119/120 Дніпро — Хелм — Дніпро

Nº63/64-112/111 Харків,Ізюм — Пшемисль — Харків, Ізюм

Nº745/746 Дарниця — Львів — Дарниця

Nº9/10 Київ — Будапешт — Київ

Nº749/750 Київ — Ужгород — Київ

Nº107/108 Київ — Солотвино — Київ

Nº178 Івано-Франківськ — Київ

Nº292/291 Київ — Львів — Київ

Nº52/30 Пшемисль — Київ — Перемишль

Nº20-67/19 Варшава, Хелм — Київ — Варшава, Хелм

Nº742/741 Львів — Київ

Nº15/16 Харків — Ворохта — Харків

Nº98/97 Ковель — Київ — Ковель

Nº44/43-50/49 Трускавець, Івано-Франківськ — Черкаси — Трускавець, Івано-Франківськ

Nº92/91 Львів — Київ — Львів

Nº29/27 Ужгород, Чоп — Київ — Ужгород, Чоп

Nº207/7-208/8 Івано-Франківськ, Чернівці — Київ — Івано-Франківськ, Чернівці

№114 Ужгород — Харків

Наразі залізничники усувають пошкодження після обстрілів та розробляють оптимальні маршрути для того, щоб поїзди повернулися до графіка.

