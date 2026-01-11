Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Скільки дронів атакували Україну?
Для атаки росіяни застосували 154 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотники інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ і Гвардійське. Близько 110 із них становили саме "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 125 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,
– повідомили в Повітряних силах.
Внаслідок атаки зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
У ПС наголосили, що ворожа атака досі триває, а в повітряному просторі перебувають декілька російських БпЛА.
Ворог продовжує удари: останні новини
Вночі 11 січня вибухи лунали в Харкові. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що російський БпЛА типу "Молнія" влучив у Слобідському районі, удар прийшовся по інфраструктурному об'єкту.
10 січня російські війська атакували Одеську область. На одному з підприємств у порту ворожі дрони пошкодили порожній резервуар, унаслідок удару БпЛА також загорівся утеплювач.
Днем раніше під ударом опинилася й сама Одеса. Внаслідок цього було уражено два цивільні судна. Один з них – корабель під прапором Коморських островів – завантажувався у порту соєю. На місці загинув член екіпажу, громадянин Сирії.