Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Скільки дронів атакували Україну?

Для атаки росіяни застосували 154 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотники інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ і Гвардійське. Близько 110 із них становили саме "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 125 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– повідомили в Повітряних силах.

Внаслідок атаки зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

У ПС наголосили, що ворожа атака досі триває, а в повітряному просторі перебувають декілька російських БпЛА.

