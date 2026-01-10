Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, перебувайте в укриттях. Де рухаються російські "Шахеди", слідкує 24 Канал.

Де летять "Шахеди"?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

20:04, 10 січня

БпЛА на півночі Київщини – курс західний.

19:49, 10 січня

БпЛА на південному заході Чернігівщини, курс – південно-західний (Київщина).

19:15, 10 січня

Чернігівщина – БпЛА курсом на Олишівку, Батурин, Ніжин, Носівку.

18:41, 10 січня

  • БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.
  • Чернігівщина – група БпЛА курсом на Мену.
18:28, 10 січня

Дніпропетровщина – БпЛА повз Шахтарське, курсом на Павлоград.