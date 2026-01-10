Це не перше тимчасове перемир'я біля Запорізької АЕС. Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Про що йдеться у заяві МАГАТЕ?

За словами Гроссі, 2 січня внаслідок бойових дій була пошкоджена та відключена остання резервна лінія напругою 330 кіловольтів. Наразі станція залежить лише від єдиної лінії потужністю 750 кіловольтів, що суттєво підвищує ризики для ядерної безпеки. МАГАТЕ пропонує створити тимчасову зону припинення вогню приблизно за 10 кілометрів від місця пошкодження.

МАГАТЕ продовжує активно співпрацювати з обома сторонами для забезпечення ядерної безпеки та охорони на станції,

– зазначив Гроссі.

Він також нагадав, що Агентство вже тричі організовувало тимчасові перемир'я для ремонту критично важливих ліній електропередач, які забезпечують безпечну роботу АЕС. Гроссі висловив упевненість, що Росія та Україна й надалі співпрацюватимуть для проведення необхідних ремонтних робіт і зменшення ризику аварії.

Що відомо про ЗАЕС у мирному плані?