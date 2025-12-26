Обговорюватимуть й інші чутливі теми. Про це повідомив український президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про чутливі питання?

Президент повідомив, що Україна наразі не отримала офіційної реакції Росії на оприлюднений мирний план, який складається з 20 пунктів. Київ веде комунікацію виключно зі США, які своєю чергою спілкують з Росією.

На його думку, позиція російської сторони стане відомою вже незабаром. Він наголосив, що у рамках подальших обговорень Україна наполягатиме на розгляді всіх чутливих питань, зокрема Донецької області та Запорізької АЕС.

За словами Володимира Зеленського, обговорюватимуть й низку інших ключових питань.

Якщо чесно, що стосується армії, то те, що закріплено зараз в наших домовленостях або під час наших домовленостей з американською стороною – я все це відповідно відкрито сказав. Нас влаштовує та армія, яка сьогодні там зафіксована. Для нас це – гарантії безпеки. І американська сторона нас чує,

– сказав він.

Про що ще повідомив президент?