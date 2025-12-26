Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час розмови із журналістами.

Що очікує Зеленський від зустрічі з Трампом?

Володимир Зеленський наголосив, що українська та американські перемовні команди дуже непогано попрацювали та підготували перші драфти кількох документів мирного плану для України.

Є деякі питання, які можемо обговорити тільки ми на рівні лідерів. Ми будемо говорити про гарантії безпеки. Я вдячний обом сторонам за те, що дійсно документ був дуже хороший. Зараз напрацювання сильні,

– зазначив український лідер.

Також президента обговорять відновлення нашої держави. Зеленський зауважив, що 20-пунктний план, над яким працювали Київ та Вашингтон, на 90% готовий.

"Наше завдання зробити так, щоб все було готово на 100%. Це непросто і ніхто не каже, що 100-відсотково це одразу буде, але, з усім тим, ми повинні кожною такою зустріччю, кожною такою розмовою наближати бажаний результат", – сказав президент.

Коли саме планується ця зустріч?

Окрім того, глава держави підтвердив, що матиме зустріч із Дональдом Трампом, швидше за все, 28 грудня, у неділю.

У нас широка адженда, вона буде на вихідних, я думаю, що саме неділя, Флорида – буде у нас зустріч з президентом Трампом. Ми будемо обговорювати саме ці документи, як я сказав, гарантії безпеки, а там кілька документів в цьому блоці, і бажано знайти можливість обговорити всі,

– сказав президент України.

Також лідери обговорять економічну угоду між Україною та США. За словами Зеленського, там поки що базові напрацювання, хоча буде кілька угод, тож треба обговорити напрямок, за яким сторони будуть іти.

Що розповів Зеленський про готовність підписати угоди?

Володимир Зеленський також зазначив, що українська сторона працює щоденно над кількома документами. Зараз таких документів – 5.

"Ми хочемо проговорити кілька нюансів по гарантіях безпеки. Я вважаю, що ця угода, а у нас є кілька угод про гарантію безпеки між нами та Сполученими Штатами, є рамкові угоди між нами, Сполученими Штатами та європейськими колегами. На мій погляд, я бачу зараз, що між нами і Сполученими Штатами угода майже готова. І питання в тому, підписувати або не підписувати, на мій погляд, це вже друге питання, залежно від того формату, як пройде наша зустріч. І тому я вважаю, що цей документ, він є вже на столі", – сказав глава держави.

Президент також наголосив, що загалом ідеться про 20 пунктів, які мають узгоджувати чотири сторони: Україна, США, Росія та Європа. Без участі всіх сторін підписати повноцінну чотиристоронню угоду неможливо. Водночас існують і двосторонні домовленості, зокрема між Україною та США.

Зеленський підкреслив, що переговорні групи щодня вносять зміни до документів, і деякі питання вже можна вважати узгодженими. За його словами, остаточні рішення щодо підписання ще потребують додаткового обговорення, але прогрес у переговорах очевидний.