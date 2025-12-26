Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на джерела Kyiv Post.

Дивіться також Наступного року Росії буде складніше, – ексглава МЗС розкрив стратегію Трампа

Що відомо про майбутню зустріч Зеленського і Трампа?

Видання пише, що візит Зеленського до США може відбутися вже 28 грудня, "якщо все піде за планом".

Ймовірність переговорів підтвердив й сам президент України, хоча й не уточнив дати.

Рустем Умєров доповів про свої чергові контакти з американською стороною. Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні – з Президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до Нового року. Слава Україні!

– написав Володимир Зеленський 26 грудня.

До слова, 25 грудня він мав розмову із посланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Він описав її як глибоке занурення у "формати, зустрічі та терміни", необхідні для зупинення кровопролиття.

Перед цим президент України наголошував, що "тижні, що передують Новому року, можуть бути напруженими".

Він зауважував, що "є кілька нових ідей", сигналізуючи про "кінець розпливчастих банальностей", адже Білий дім встановлює терміни до кінця року.

"Деякі документи вже підготовлені. На мою думку, вони майже готові. А деякі документи повністю підготовлені", – говорив Зеленський.

Мирні переговори: останні новини