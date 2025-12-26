Водночас американський лідер намагається створювати проблеми для Кремля санкціями, погіршенням фінансового становища Росії. Міністр закордонних справ України у 2014 – 2019 роках Павло Клімкін розібрав 24 Каналу стратегію Трампа.

У чому полягає стратегія Трампа?

Павло Клімкін зазначив, що Трамп планує говорити та співпрацювати з Росією. Але він не хоче робити це на рівних. Лідер Штатів використовує додатковий важіль проти Росії. Для України дуже важливо, щоб це не було за спиною нашої держави.

Водночас Трамп без зайвої публічності намагається відсікати російський нафтовий експорт і створювати для нього проблеми своїми санкціями щодо Індії та Китаю. Ціна російської нафтової експортної суміші зараз зменшується. Тому це означає, що наступний рік буде для Росії складнішим. Крім того, це удари, яких ми завдаємо і по НПЗ, і по тій інфраструктурі, яка забезпечує експорт нафти,

– пояснив ексочільник МЗС України.

За його словами, ідея полягає у тому, щоб відсікти російський режим від можливості фінансувати війну ще рік або півтори, зменшити його маневр і зробити так, щоб Путін вів переговори серйозно, щоб це були саме перемовини, а не перелік цинічних вимог.

Коли розвалиться економіка Росії?

Колишній міністр закордонних справ України наголосив, що дуже складно спрогнозувати, скільки протримається російська економіка. Це залежить від ціни на нафту, на інші експортні російські товари та багатьох інших речей. Однак варто зауважити цікавий момент щодо російського тіньового флоту, який не лише перевозить нафту.

На цього встановлюють дрони, намагаються їх потім випускати далеко від узбережжя, а потім псувати життя багатьом європейським країнам. На мою думку, протидіяти цьому флоту – це не тільки відсікати Росію від грошей, а для Європи турбуватися про власну безпеку. Тому має бути нова, більш проактивна стратегія,

– підкреслив Павло Клімкін.

З іншого боку, Росія має потенціал знаходити нові варіанти для обходу санкцій. Тому складно говорити, що вони не зможуть знайти нові способи для експорту нафти та заробляння грошей на війну.

