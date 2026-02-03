Про це повідомляє пропагандистське російське видання ТАСС.

Чи прибула російська делегація на переговори в Абу-Дабі?

Перемовини щодо війни в Україні цього разу теж будуть трьохсторонніми. Російська команда вже прилетіла до Абу-Дабі. Їхній літак приземлився близько 22:48 за Київським часом. Очікуються також делегації України та Сполучених Штатів.

Подібні переговори проходитимуть вдруге в середу, 4 лютого. В Об'єднані Арабські Емірати мають прилетіти спеціальні посланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер.