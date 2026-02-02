Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Що відбуватиметься на переговорах?

Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною командою перед новим раундом тристоронніх зустрічей.

За його словами, у зустрічі взяли участь майже всі учасники делегації, а саме Рустем Умєров, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов та Олександр Бевз. Давид Арахамія також братиме участь у перемовинах.

Українська делегація матиме також і двосторонні зустрічі з американською стороною. Україна готова до реальних кроків,

– наголосив глава держави.

Президент додав, що досягти достойного і тривалого миру реально.

За словами Зеленського, двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий і тепер Україна розраховує на подальшу предметну роботу щодо документів з відновлення та економічного розвитку.