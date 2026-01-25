Відповідне питання у рамках переговорів порушували не вперше. Про це пише The New York Times.

Що обговорювали Україна та США?

За даними NYT, у рамках переговорів України, Сполучених Штатів та Росії в Абу-Дабі одним із ключових питань стало створення демілітаризованої зони на сході України, зокрема на території Донецької області.

Українські та американські дипломати обговорювали можливість розміщення миротворчого контингенту з нейтральних країн, як альтернативу силам НАТО, проти присутності яких категорично виступає Москва.

Своєю чергою російська делегація на чолі з заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим зайняла жорстку позицію з цього приводу, наполягаючи на повному виведенні українських військових.

Російська сторона апелює до так званих "домовленостей на Алясці", які, за її твердженням, були нібито узгоджені у серпні 2025 року між президентами США та Росії – Дональдом Трампом та Володимиром Путіним.

За твердженням Кремля, ці домовленості нібито передбачають перехід під контроль Росії всіх територій регіону, які вона ще не окупувала. При цьому Москва не розглядає жодних альтернативних варіантів.

Що відомо про нещодавні переговори?