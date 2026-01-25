Кремлівські посадовці подають Україну як сторону, що нібито блокує мирний процес, приховуючи власну неготовність іти на компроміси. Відповідну думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Як Кремль маніпулює перемовинами?

У Москві наполягають, що будь-які домовленості мають спиратися на формулу, яку, за твердженням країни-агресорки, погодили під час американо-російського саміту на Алясці в серпні 2025 року.

Як підкреслюють в ISW, Кремль активно спекулює на нечіткості підсумків цієї зустрічі, намагаючись створити враження, що США та Росія нібито досягли принципового взаєморозуміння щодо завершення війни на умовах, вигідних Москві.

Напередодні переговорів в Абу-Дабі речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про необхідність реалізації так званої "анкориджської формули". Аналітики вважають, що Росія навмисно подає можливі домовленості у вигідному для себе світлі, паралельно сама ж створюючи перешкоди для реального мирного врегулювання.

Окремо Міністерство закордонних справ Росії 24 січня заявило, що однією з умов миру має стати припинення, за версією Кремля, "утисків" Московського патріархату в Україні.

Зазначимо, в Україні чинний закон забороняє роботу релігійних структур, пов'язаних із державою-агресором. Попри це, навіть в умовах повномасштабної війни в країні продовжують діяти майже 8 тисяч парафій Української православної церкви Московського патріархату. Експерти ISW розглядають її як підконтрольний Кремлю елемент РПЦ.

В ISW звертають увагу, що російська влада регулярно апелює до усунення так званих "першопричин війни", використовуючи це поняття як універсальне прикриття для повернення до своїх початкових ультимативних вимог.

Питання релігійних структур у цьому контексті також намагаються вписати в перелік таких "першопричин".

Паралельно російські посадовці звинувачують Україну в ескалації. Зокрема, речниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова використала удар по окупованій території Херсонської області, щоб заявити про нібито небажання Києва вести переговори.

Такі заяви, на думку ISW, слугують виправданням відмови Росії від будь-яких домовленостей, які не відповідають усім її вимогам.

Зверніть увагу! Кремль також послідовно використовує твердження про українські удари, щоб зняти з себе відповідальність за застій у мирних переговорах. Аналітики згадують заяви Росії про нібито атаки на резиденцію Путіна в Новгородській області наприкінці грудня та удари по окупованих Хорлах на початку січня.

Ці епізоди збіглися за часом із дипломатичними контактами, зокрема телефонною розмовою Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Загалом, як підсумовують в ISW, російське керівництво послідовно демонструє небажання вести добросовісні переговори й погоджуватися на мир на будь-яких умовах, окрім нав’язаних Москвою.

При цьому Кремль систематично намагається представити саме Україну, а не Росію, головною перешкодою на шляху до завершення війни, зокрема маніпулюючи темою саміту в Анкориджі та заявами про "ескалаційні дії" Києва.

