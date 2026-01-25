Делегації України, США та Росії обговорили ключові питання територій та припинення війни. Про це повідомив Axios.

Як закінчився другий день перемовин?

Американські чиновники повідомили виданню, що протягом двох днів переговорів сторони розглянули різні питання війни Росії проти України. Зокрема, йшлося про територіальні вимоги щодо Донбасу та суперечки навколо Запорізької АЕС.

Також команди говорили про можливі кроки деескалації, які б засвідчили кінець війни й запобігли б новому нападу.

Зазначається, що наприкінці другого дня перемовин делегації України, Росії та США разом обідали.

Був момент, коли всі виглядали "майже як друзі". У мене з'явилося відчуття надії,

– сказав американський чиновник.

Крім того, за його словами, команди не оминули жодної теми. Під час пошуків рішень, мовляв, він "побачив багато поваги" і не було спротиву з жодної зі сторін.

Які результати перемовин?