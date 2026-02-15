Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати розглядають свою роль як посередника у спробах припинити війну в Україні. Про це він повідомив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.
Що сказав держсекретар США про війну в Україні?
За словами Рубіо, війна є надзвичайно смертоносною, кривавою та дорогою з точки зору людських і економічних втрат. Він наголосив, що незалежно від офіційних цифр з обох сторін, рівень смертності залишається неприйнятно високим.
Також держсекретар звернув увагу на складну гуманітарну ситуацію в Київ, зокрема на проблеми з електропостачанням і теплом у найхолодніший період року.
Крім того, Рубіо зазначив, що президент США Дональд Трамп протягом року намагався з'ясувати, чи зможе Вашингтон стати посередником у мирному врегулюванні конфлікту шляхом переговорів на найвищому рівні.
Рубіо зустрічався із Зеленським у Мюнхені: про що говорили?
14 лютого Володимир Зеленський провів переговори з держсекретарем США Марко Рубіо в межах Мюнхенської безпекової конференції. Глава держави поінформував держсекретаря США про ситуацію на фронті, російські удари та наслідки атак на енергосистему.
Також сторони обговорили питання посилення допомоги Україні, зокрема забезпечення ракетами для систем протиповітряної оборони. Особливу увагу приділили необхідності зміцнення ППО в умовах зимового періоду та регулярних атак на енергетичну інфраструктуру.
Окрім цього, політики детально обговорили перебіг дипломатичного процесу та формат тристоронніх зустрічей. Володимир Зеленський наголосив на важливості результативних переговорів, підкресливши необхідність реального прогресу в питаннях гарантій безпеки й економічного відновлення України.