Про це президент США заявив журналістам, повідомляє 24 Канал.

Які плани Трампа щодо Куби?

Дональд Трамп поспілкувався з пресою після прибуття на авіабазу Ендрюс в середу, 20 травня. Серед іншого, американський лідер прокоментував ситуацію на Кубі.

У нас багато людей на Кубі. У нас там є ЦРУ. Держсекретар Марко Рубіо звідти, тому ми маємо великий досвід. Ми допоможемо кубинському народу. Ми звільняємо Кубу,

– сказав він.

Журналісти також запитали Трампа, чи варто очікувати якоїсь ескалації з Кубою. У відповідь президент США заявив, що цього не станеться.

Ні. Ескалації не буде. Я не думаю, що вона потрібна. Дивіться, все розвалюється. Це безлад, і вони (кубинці, – 24 Канал) ніби втратили контроль,

– підсумував Дональд Трамп.

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо записав відеозвернення іспанською мовою до громадян Куби з нагоди річниці незалежності острівної держави. У ньому він поклав відповідальність за кризу на Комуністичну партію, а також заявив про готовність США до співпраці з кубинським народом.

У своїй промові Рубіо заявив, що хоче донести до кубинців "правду про причини їхніх страждань". За його словами, багатогодинні відключення електроенергії на Кубі пов'язані не з американською блокадою, а з діями керівництва країни, яке "пограбувало мільярди доларів, але нічого не було використано для допомоги людям".

Цікаво! Сам Марко Рубіо є сином кубинських емігрантів Маріо Рубіо та Орії Гарсії. Рід Рубіо також походить з італійського острова Сардинія та міста Севільї в Іспанії.

Також Рубіо заявив, що близько 30 років тому фактичний лідер Рауль Кастро створив компанію GAESA, яка нині контролює значну частину економіки Куби – зокрема сфери туризму, будівництва, банківської діяльності та торгівлі.

Увесь цей прибуток влада наразі не використовує для суспільства.

За словами держсекретаря США, Дональд Трамп нібито пропонує кубинцям нові відносини, які допоможуть не лише полегшити нинішню кризу, але й побудувати краще майбутнє.

У США ми готові відкрити нову главу у відносинах між нашими народами та нашими країнами. І наразі єдине, що стоїть на заваді кращому майбутньому, це ті, хто контролює вашу країну,

– йдеться у зверненні Рубіо.