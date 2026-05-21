Об этом президент США заявил журналистам, сообщает 24 Канал.
Какие планы Трампа по Кубе?
Дональд Трамп пообщался с прессой после прибытия на авиабазу Эндрюс в среду, 20 мая. Среди прочего, американский лидер прокомментировал ситуацию на Кубе.
У нас много людей на Кубе. У нас там есть ЦРУ. Госсекретарь Марко Рубио оттуда, поэтому мы имеем большой опыт. Мы поможем кубинскому народу. Мы освобождаем Кубу,
– сказал он.