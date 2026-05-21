Деталі передає CNN з посиланням на джерела. Раніше мовилося, що міністерство юстиції США працює над висуненням звинувачень Раулю Кастро.

Дивіться також "Ми маємо великий досвід": Трамп заявив, що США "звільняють" Кубу

В чому звинувачують Рауля Кастро?

Мова про події 1996 року, коли кубинські військові збили два літаки "Братів-рятувальників", кубинсько-американської організації. Тоді загинули четверо чоловіків, троє з яких були громадянами США.

Виконувач обов'язків генерального прокурора Тодд Бланш оголосив про висунення обвинувачення під час церемонії вшанування пам'яті жертв збиття літака в день, який кубинські емігранти відзначають як День незалежності Куби,

– мовиться в статті.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

"Брати-рятувальники" пролітали безпосередньо за межами кубинського повітряного простору та скидали тисячі листівок з антикубинською пропагандою, призначеною для мешканців Гавани, столиці Куби.

Прокурори під час судового процесу розповіли: день нападу шпигуни в Маямі поінформували кубинських військових про запланований політ і переконалися, що Ернандес, ватажок угруповання, не був на борту жодного з літаків.

Контекст. За даними слідства, члени кубинського шпигунського угруповання La Red Avispa пробралися до "Братів-рятувальників". ФБР навіть встановило, що шпигуни діяли і на військових об'єктах у Маямі, і навіть в офісах членів Конгресу.

Девід Бакнер, який допомагав очолювати обвинувачення щодо шпигунства, каже, що дослідили докази "так глибоко, наскільки це можливо". За його словами, слід домогтися справедливості для сімей убитих, тому прокурори хочуть висунути звинувачення всім, хто причетний до вбивства пілотів "Братів-рятувальників".

Це не було випадковим, це не було спонтанним вчинком, це було заздалегідь сплановане вбивство. Воно мало на меті залякати народ Куби,

– пояснив Бакнер.

Тож Рауля Кастро звинувачують у змові з метою вбивства громадян США, знищенні літака та чотирьох випадках вбивства. Він не перебуває під вартою в США.

Чому до подій 1996 року повернулися тільки зараз?

У США розслідували ці події і виносили вироки, але не Раулю Кастро. 2000 року на судовому процесі п'ятьох членів кубинського шпигунського угруповання, зокрема його лідера Херардо Ернандеса, визнали винними у шпигунстві та інших звинуваченнях.

Ернандес відбував довічне ув'язнення у в'язниці США. Але у 2014 році його повернули на Кубу під час обміну полоненими. Тоді це стало історичним кроком адміністрації Обами до порозуміння та налагодження відносин між країнами. А в березні 2016 року Барак Обама став першим президентом США, який відвідав Кубу з часів Келвіна Куліджа в 1928 році.

Та на півдні Флориди, де проживає найбільша кубинсько-американська громада, цей обмін викликав лють.

2016 року Гай Льюїс, на тоді прокурор США в Маямі, написав службову записку на 7 сторінок, де виклав можливу справу проти Кастро. Тодішній генеральний прокурор Джефф Сешнс не відреагував. Але в останні місяці записка потрапила до високопосадовців адміністрації Трампа, зокрема державного секретаря Марко Рубіо – кубинця за походженням.

Адвокат Джордж Фаулер, чия родина втекла з Куби, коли йому було 9 років, представляє лобістську групу Кубинсько-американського національного фонду. Він написав Дональду Трампу та включив до листа службову записку Льюїса, щоб обґрунтувати необхідність вжиття заходів проти Кастро.

Таким чином, повернення до подій 1996 року символізує зміну політики США щодо Куби. І вкладається в канву агресивних заяв Трампа стосовно острова.