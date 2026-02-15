Про це заявив заступник прессекретар Держдепу Томмі Піготт, передає сайт відомства.

За словами заступника, на зустрічі, яка відбулась 14 лютого, лідери обговорили важливі політичні питання, зокрема конфлікти та війни, які загрожують стабільності та миру в Африці, Європі та на Близькому Сході.

Також дипломати обговорили загрози регіональній безпеці в Індо-Тихоокеанському регіоні та країнах Західної півкулі.

Не оминули й тему російсько-української війни.

Держсекретар підтвердив зобов'язання Сполучених Штатів сприяти стабільності у Венесуелі та вести переговори щодо припинення російсько-української війни,

– додав Томмі Піготт.

Держсекретар Марко Рубіо та глави відомств наголосили на необхідності посилення координації в межах клубу G7 для протидії глобальним викликам міжнародному миру й безпеці.

