Про це заявив заступник прессекретар Держдепу Томмі Піготт, передає сайт відомства.
Чи продовжать США свою участь у мирних переговорах?
За словами заступника, на зустрічі, яка відбулась 14 лютого, лідери обговорили важливі політичні питання, зокрема конфлікти та війни, які загрожують стабільності та миру в Африці, Європі та на Близькому Сході.
Також дипломати обговорили загрози регіональній безпеці в Індо-Тихоокеанському регіоні та країнах Західної півкулі.
Не оминули й тему російсько-української війни.
Держсекретар підтвердив зобов'язання Сполучених Штатів сприяти стабільності у Венесуелі та вести переговори щодо припинення російсько-української війни,
– додав Томмі Піготт.
Держсекретар Марко Рубіо та глави відомств наголосили на необхідності посилення координації в межах клубу G7 для протидії глобальним викликам міжнародному миру й безпеці.
Рубіо зустрівся із Зеленським 14 лютого: що відомо?
Зустріч Володимира Зеленського та Марко Рубіо відбулась в межах Мюнхенської безпекової конференції.
Президент України повідомив, що він проінформував держсекретаря США про ситуацію на фронті, російські удари та наслідки атак на енергосистему.
Також політики говорили про те, як допомогти Україні з ракетами для ППО в умовах холодів.
Окрему увагу сторони звернули на дипломатичний процес та зустрічі України, США та Росії. Зеленський наголосив на необхідності результатів та просуванні у питаннях гарантій безпеки та економічної відбудови.