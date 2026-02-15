Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа Томми Пиготт, передает сайт ведомства.

По словам заместителя, на встрече, которая состоялась 14 февраля, лидеры обсудили важные политические вопросы, в частности конфликты и войны, которые угрожают стабильности и миру в Африке, Европе и на Ближнем Востоке.

Также дипломаты обсудили угрозы региональной безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и странах Западного полушария.

Не обошли и тему российско-украинской войны.

Госсекретарь подтвердил обязательство Соединенных Штатов способствовать стабильности в Венесуэле и вести переговоры о прекращении российско-украинской войны,

– добавил Томми Пиготт.

Госсекретарь Марко Рубио и главы ведомств отметили необходимость усиления координации в рамках клуба G7 для противодействия глобальным вызовам международному миру и безопасности.

Рубио встретился с Зеленским 14 февраля: что известно?