Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа Томми Пиготт, передает сайт ведомства.
Продолжат ли США свое участие в мирных переговорах?
По словам заместителя, на встрече, которая состоялась 14 февраля, лидеры обсудили важные политические вопросы, в частности конфликты и войны, которые угрожают стабильности и миру в Африке, Европе и на Ближнем Востоке.
Также дипломаты обсудили угрозы региональной безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и странах Западного полушария.
Не обошли и тему российско-украинской войны.
Госсекретарь подтвердил обязательство Соединенных Штатов способствовать стабильности в Венесуэле и вести переговоры о прекращении российско-украинской войны,
– добавил Томми Пиготт.
Госсекретарь Марко Рубио и главы ведомств отметили необходимость усиления координации в рамках клуба G7 для противодействия глобальным вызовам международному миру и безопасности.
Рубио встретился с Зеленским 14 февраля: что известно?
Встреча Владимира Зеленского и Марко Рубио состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Президент Украины сообщил, что он проинформировал госсекретаря США о ситуации на фронте, российские удары и последствия атак на энергосистему.
Также политики говорили о том, как помочь Украине с ракетами для ПВО в условиях холодов.
Отдельное внимание стороны обратили на дипломатический процесс и встречи Украины, США и России. Зеленский отметил необходимость результатов и продвижении в вопросах гарантий безопасности и экономического восстановления.