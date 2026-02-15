Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Стармера, Москва уже активно восстанавливает свой военный потенциал и наращивает оборонно-промышленные возможности. Это происходит даже во время активных боевых действий на фронте. В НАТО предупреждают, что до конца десятилетия Россия может быть готова применить силу и против стран-членов Альянса.

Стармер отметил, что даже потенциальное завершение войны в Украине не будет означать уменьшение рисков. Наоборот – Кремль может использовать паузу для еще более быстрого перевооружения и усиления своей армии. В то же время угроза для стран Европы будет только расти.

Премьер призвал союзников усилить оборонительные способности, чтобы дать достойный ответ на агрессию России.

  • По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, некоторых продвижений по мирному соглашению все же удалось достичь по результатам предыдущих встреч.

  • В то же время The New York Times со ссылкой на украинских чиновников сообщало, что администрация Трампа усиливает давление, чтобы они пошли на уступки России. США теперь стремятся закончить войну до начала лета.

  • Следующий раунд переговоров между Украиной, США и Россией должен состояться 17 – 18 февраля в Женеве. В состав украинской делегации войдут: Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица, Вадим Скибицкий. Российскую делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский.