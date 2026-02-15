Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Мюнхенской конференции по безопасности.

Смотрите также Зеленский в Мюнхене: с кем встретится

Сможет ли мирное соглашение завершить войну в Украине?

По словам Стармера, Москва уже активно восстанавливает свой военный потенциал и наращивает оборонно-промышленные возможности. Это происходит даже во время активных боевых действий на фронте. В НАТО предупреждают, что до конца десятилетия Россия может быть готова применить силу и против стран-членов Альянса.

Стармер отметил, что даже потенциальное завершение войны в Украине не будет означать уменьшение рисков. Наоборот – Кремль может использовать паузу для еще более быстрого перевооружения и усиления своей армии. В то же время угроза для стран Европы будет только расти.

Премьер призвал союзников усилить оборонительные способности, чтобы дать достойный ответ на агрессию России.

Украина, Россия и США продолжают дипломатический диалог: что известно?