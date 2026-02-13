Президент Украины определил предварительный состав переговорной группы. Об этом сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров.

Смотрите также Всегда так действовали, – командр "Ахиллеса" объяснил, зачем Кремль пугает пусками "Орешника"

"Вместе со мной в состав делегации войдут: Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий. Команда сформирована с учетом военной, политической и безопасности составляющих процесса. Будем работать над предметными решениями в пределах определенных главой государства рамок. Цель неизменна – устойчивый и длительный мир. Готовимся к серьезной и ответственной работе", – говорится в сообщении Умерова.