Об этом Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

К теме Действительно ли США давят на Украину относительно выборов в мае: политолог указал на интересные нюансы

Что ответил Зеленский на публикацию FT относительно выборов и референдума?

Владимир Зеленский отметил, что о таких якобы планах он "впервые слышит". В то же время президент подчеркнул, что вопрос выборов поднимают партнеры, а Украина готова на них при условии прекращения огня и предоставления нашей стране гарантий безопасности.

Мы приходим к выборам тогда, когда есть все соответствующие гарантии безопасности. Вопрос выборов поднимают те или иные партнеры, Украина сама не говорила об этом, но мы, безусловно, готовы к выборам,

– сказал президент.

Зеленский отметил, что ставил очень простое условие относительно выборов – прекращения огня. В таком случае, как отметил президент, можно проводить голосование.

Относительно того, что США якобы угрожают отказаться от предоставления таких гарантий, глава государства говорит, что это неправда. Вашингтон, по его словам, хоть и поднимает вопрос выборов, не связывает их с гарантиями безопасности.