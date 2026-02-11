Про це Володимир Зеленський повідомив під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.

До теми Чи справді США тиснуть на Україну щодо виборів у травні: політолог вказав на цікаві нюанси

Що відповів Зеленський на публікацію FT щодо виборів та референдуму?

Володимир Зеленський зазначив, що про такі нібито плани він "уперше чує". Водночас президент наголосив, що питання виборів порушують партнери, а Україна готова на них за умови припинення вогню і надання нашій країні гарантій безпеки.

Ми приходимо до виборів тоді, коли є всі відповідні гарантії безпеки. Питання виборів порушують ті чи інші партнери, Україна сама не говорила про це, але ми, безумовно, готові до виборів,

– сказав президент.

Зеленський зауважив, що ставив дуже просту умову щодо виборів – припинення вогню. У такому випадку, як зазначив президент, можна проводити голосування.

Щодо того, що США нібито погрожують відмовитися від надання таких гарантій, глава держави каже, що це неправда. Вашингтон, за його словами, хоч і порушує питання виборів, не пов'язує їх із гарантіями безпеки.