Інформація про вибори вже давно поширюється в інформаційному просторі, проте наразі це неможливо. Про це представники ОП розповіли для Укрінформу.

Чи можливі вибори в Україні 15 травня?

В Офісі Президента нагадали, що війна триває, тому безпекова ситуація залишається нестабільною.

Якщо росіяни кожен день вбивають, то як можна оголошувати чи всерйоз розглядати вибори найближчими тижнями? Ніхто ж не проти виборів, але має бути безпека,

– зазначили в ОП.

У відомстві також нагадали, що лише вночі російські обстріли забрали життя трьох дітей на Харківщині, яким не було і двох років.

Раніше Financial Times із посиланням на власні джерела повідомила, що адміністрація президента США Дональда Трампа нібито вимагала провести президентські вибори та референдум щодо мирної угоди з Росією до 15 травня. Видання також зазначало, що у Білому домі пригрозили в іншому разі позбавити Київ гарантій безпеки.

В ОП підкреслили, що підготовка до виборів можлива лише за умов забезпечення безпеки громадян.

Що останнім часом говорили про вибори в Україні?