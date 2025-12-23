Міжнародний юрист та колишній співробітник Держдепартаменту США Девід Тафурі зауважив 24 Каналу, що позиція американців полягає в тому, щоб сприяти виборам. Це стосується всіх демократичних країн світу.

Трамп наполягає на виборах в Україні

Коли вибори у певній країні відкладають, то США мають висловити занепокоєння. Але причина, через яку вибори в Україні не провели, має вагому основу. Їх відклали через те, що важко провести голосування чесним та безпечним способом під час війни з Росією.

Проведення виборів дозволяє Росії втручатися у виборчий процес в Україні. Кремль намагався втрутитися навіть під час виборів у США. Хоча загалом заохочення до голосування з боку Америки є позитивним, але в цьому випадку все інакше.

Я не розумію, чому Трамп вважає, що так важливо провести вибори, коли у Росії ніколи не було вільних та чесних виборів. Росія – не демократія, вона не дозволяє опонентам навіть балотуватися. Чому Трамп не критикує Москву за це?,

– наголосив Девід Тафурі.

Всі ці наративи Трамп підхоплює від Путіна та проросійських сил, які шукають приводів для критики України. Незрозуміло, чому американський президент досі на них ведеться.

Це просто верх лицемірства для будь-кого у Росії, хто підтримує Кремль, говорити про вибори в Україні. Росія – це країна дуже далека від демократії, де потрібні вільні та чесні вибори, демократичні інституції, а не урядові організації,

– додав міжнародний юрист.

Росія все це обмежила, тому не має жодного права критикувати будь-яку іншу демократію у світі. Це абсолютне лицемірство, а також великий безпековий ризик. Адже вибори дають змогу росіянам змінити динаміку та наратив в Україні, тим самим її послабити.

Яка позиція України щодо виборів?