Международный юрист и бывший сотрудник Госдепартамента США Дэвид Тафури заметил 24 Каналу, что позиция американцев заключается в том, чтобы способствовать выборам. Это касается всех демократических стран мира.

Трамп настаивает на выборах в Украине

Когда выборы в определенной стране откладывают, то США должны выразить беспокойство. Но причина, по которой выборы в Украине не провели, имеет весомую основу. Их отложили из-за того, что трудно провести голосование честным и безопасным способом во время войны с Россией.

Проведение выборов позволяет России вмешиваться в избирательный процесс в Украине. Кремль пытался вмешаться даже во время выборов в США. Хотя в целом поощрение к голосованию со стороны Америки является положительным, но в этом случае все иначе.

Я не понимаю, почему Трамп считает, что так важно провести выборы, когда в России никогда не было свободных и честных выборов. Россия - не демократия, она не позволяет оппонентам даже баллотироваться. Почему Трамп не критикует Москву за это?,

– отметил Дэвид Тафури.

Все эти нарративы Трамп подхватывает от Путина и пророссийских сил, которые ищут поводов для критики Украины. Непонятно, почему американский президент до сих пор на них ведется.

Это просто верх лицемерия для любого в России, кто поддерживает Кремль, говорить о выборах в Украине. Россия – это страна очень далека от демократии, где нужны свободные и честные выборы, демократические институты, а не правительственные организации,

– добавил международный юрист.

Россия все это ограничила, поэтому не имеет никакого права критиковать любую другую демократию в мире. Это абсолютное лицемерие, а также большой риск для безопасности. Ведь выборы позволяют россиянам изменить динамику и нарратив в Украине, тем самым ее ослабить.

Какова позиция Украины относительно выборов?