Соответствующую информацию украинский лидер сообщил вечером в среду, 10 декабря, во время своего вечернего обращения, передает 24 Канал.
Что сказал Зеленский о выборах?
Он сказал, что не будет допускать спекуляций против Украины. По его словам, если США так много говорят о выборах в условиях военного положения, то Украина должна дать законные ответы на каждый вопрос и сомнение.
Это непросто, но давление по этому поводу нам точно не нужно,
– заявил он.
Президент сообщил, что провел разговор с представителями Верховной Рады Украины. Владимир Зеленский ожидает, что народные депутаты предложат собственное видение ситуации и возможных решений этого вопроса.
"Вызовы безопасности зависят от партнеров, от Америки прежде всего, политические и юридические вызовы должны получить ответы от Украины. И это будет", – резюмировал украинский президент в обращении.
Что этому предшествовало?
На днях Дональд Трамп заявил, что в Украине настало время провести президентские выборы. Кроме того, по мнению американского президента, Владимир Зеленский имеет шансы снова победить.
Реагируя на это, Владимир Зеленский заявил, что не обсуждал с партнерами вопрос выборов в Украине, но готов к ним. Он отметил, что прежде всего это зависит от нашего народа.
К слову, пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер сказала, что Зеленский это демократически избранный президент Украины, а следующие президентские выборы должны состояться, когда это позволят условия.