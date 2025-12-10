Соответствующую информацию украинский лидер сообщил вечером в среду, 10 декабря, во время своего вечернего обращения, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о выборах?

Он сказал, что не будет допускать спекуляций против Украины. По его словам, если США так много говорят о выборах в условиях военного положения, то Украина должна дать законные ответы на каждый вопрос и сомнение.

Это непросто, но давление по этому поводу нам точно не нужно,

– заявил он.

Президент сообщил, что провел разговор с представителями Верховной Рады Украины. Владимир Зеленский ожидает, что народные депутаты предложат собственное видение ситуации и возможных решений этого вопроса.

"Вызовы безопасности зависят от партнеров, от Америки прежде всего, политические и юридические вызовы должны получить ответы от Украины. И это будет", – резюмировал украинский президент в обращении.

Что этому предшествовало?