Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, напомнив, что тогда Трамп позвонил Зеленскому с просьбой возбудить уголовное дело против сына Джозефа Байдена – Хантера, из-за его возможных коррупционных действий в компании Burisma. Украинский лидер на это не пошел.

Трамп будет давить на Зеленского и уже на кое-что намекает

Учитывая ситуацию доволка сына Байдена результат такой, что Трамп остался недоволен поведением властей Украины. Ведь, как пояснил Клочок, украинская сторона не выполнила в то время его просьбу относительно уголовного преследования его тогдашнего политического оппонента.

"Сложно реализовать это на практике, но, возможно, надо было искать какое-то решение, поскольку в то время Трамп был президентом. Из-за обстоятельств, которые сложились, между ними испортились отношения. Дополнительно они были существенно подорваны после скандала в Овальном кабинете в конце февраля 2025 года", – констатировал Клочок.

По его убеждению, восстановить эти отношения будет невозможно. По мнению аналитика, Дональд Трамп злопамятный человек. А принимая во внимание то, что Владимир Зеленский по своему характеру неуступчив в своих решениях, то говорить о потеплении между ними не приходится.

Трамп своей одержимостью завершения войны действительно склоняет Украину к компромиссу, на который не может пойти украинский президент из-за потери своего политического веса, если соответствующее решение будет им принято,

– подчеркнул Клочок.

Сегодня у Зеленского, как заметил Клочок, непростой период его политической жизни, потому что надо будет принимать решение, обусловлено рядом факторов, а именно: отсутствием помощи со стороны США, непонятной позицией Европы. По его словам, есть много знаков вопроса относительно дальнейших перспектив сдерживания врага.

Это все, как отметил Клочок, загоняет президента Украины в ловушку невозможности реализации тех намерений, которые он строил в начале широкомасштабного вторжения. В частности стоит вспомнить его слова о возвращении границ 1991 года.

Трамп будет давить на Зеленского и скажет, что если он не подпишет мирное соглашение, то подпишет кто-то другой. Поверьте, в Украине найдутся те, кто это сделают, а потом оппоненты будут называть это соглашение капитуляцией, на этой теме будет куча политических спекуляций,

– озвучил Клочок.

Провести выборы в период активной фазы боевых действий, как подытожил руководитель Центра общественной аналитики "Башня", будет невозможно. Клочок не исключает, что мы можем увидеть результаты договоренностей Трампа и Путина о выборах и они будут проведены. По его словам, политические рейтинги потенциальных оппонентов Зеленского свидетельствуют о том, что одержать снова победу ему будет непросто.

Аналитик прогнозирует, что вероятнее, что сразу мирное соглашение подписано не будет, сначала военные представители Украины и России подпишут соглашение об остановке огня и начале перемирия, в период которого могут быть проведены выборы. Клочок отметил, что намерения Трампа в этом контексте вполне очевидны и сегодня он посылает четкий сигнал: если соглашение не подпишет Зеленский, это сделает за него другой человек.

Выборы в Украине: какие заявления звучат по этому поводу?