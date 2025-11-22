Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.
Что в "мирном плане" указывают о выборах в Украине?
Основные положения "мирного плана" США состоят из 28 пунктов. В издании разобрали все пункты этого плана, который представила администрация Трампа для урегулирования войны России против Украины.
Главный международный корреспондент CNN по вопросам безопасности Ник Патон Уолш и главный корреспондент по вопросам мировой политики Мэтью Ченс подробно объяснили каждый из пунктов, в том числе и о выборах в Украине.
Так, "мирный план" предусматривает проведение выборов в Украине через 100 дней после подписания соглашения. Указывается, что это заложено в 25 пункте проекта плана.
Журналисты указывают, что непрактично пытаться провести легитимное голосование чуть более, чем через 3 месяца после подписания соглашения.
"Демобилизация, избирательная реформа, агитация и экономическая стабилизация невозможны за такой короткий промежуток времени, и итоговый опрос приведет к тому, что правительство не будет иметь надлежащего мандата или будет подчинено кампании российского влияния – это именно то, чего хочет Москва", – указывают медийщики.
"Мирный план" Трампа: последние новости
Глава Белого дома заявил, что установил срок, до которого Украина должна согласиться с "мирным планом" Белого дома по прекращению войны – 27 ноября. В этот день в Штатах будут отмечать День благодарения.
Зеленский во время своего обращения отмечал, что сейчас давление на Украину – одно из самых тяжелых. "Украина может оказаться перед очень сложным выбором. Или потеря достоинства, или риск потери ключевого партнера. Или сложные 28 пунктов, или крайне тяжелая зима и дальнейшие риски", – подчеркнул президент.
Согласно условиям соглашения, которое публикуют СМИ, Украина будет вынуждена отказаться от оккупированных территорий на востоке страны, сократить свою армию вдвое и отказаться от НАТО. Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что давление должно быть направлено на агрессора, а не на жертву.