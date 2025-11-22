Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Что в "мирном плане" указывают о выборах в Украине?

Основные положения "мирного плана" США состоят из 28 пунктов. В издании разобрали все пункты этого плана, который представила администрация Трампа для урегулирования войны России против Украины.

Главный международный корреспондент CNN по вопросам безопасности Ник Патон Уолш и главный корреспондент по вопросам мировой политики Мэтью Ченс подробно объяснили каждый из пунктов, в том числе и о выборах в Украине.

Так, "мирный план" предусматривает проведение выборов в Украине через 100 дней после подписания соглашения. Указывается, что это заложено в 25 пункте проекта плана.

Журналисты указывают, что непрактично пытаться провести легитимное голосование чуть более, чем через 3 месяца после подписания соглашения.

"Демобилизация, избирательная реформа, агитация и экономическая стабилизация невозможны за такой короткий промежуток времени, и итоговый опрос приведет к тому, что правительство не будет иметь надлежащего мандата или будет подчинено кампании российского влияния – это именно то, чего хочет Москва", – указывают медийщики.

"Мирный план" Трампа: последние новости