Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Почему Европа выступает против мирного плана?
Европейские и украинские чиновники отвергли новое предложение Дональда Трампа по "однобокой мирной сделке", которая играет в пользу Москвы. Они предупреждают, что уступки в пользу России только поощрят Владимира Путина атаковать НАТО.
Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила команде президента США, что их план прекращения огня обречен на провал, если его не поддержат и Киев, и европейские правительства, которые сегодня являются крупнейшими донорами военных усилий Украины.
Предложение США вызвало тревогу в европейских столицах. Отчасти потому, что европейцев полностью отстранили от процесса его подготовки. Но главным образом из-за того, что, по словам одного из чиновников, план выглядит "ничем иным, как списком желаний Путина",
– говорится в материале.
Согласно условиям соглашения, которое публикуют СМИ, Украина будет вынуждена отказаться от оккупированных территорий на востоке страны, сократить свою армию вдвое и сдать часть вооружения.
Для того, чтобы любой мирный план имел успех, его должна поддержать Украина и Европа,
– заявила Каллас.
По ее словам, давление должно быть направлено на агрессора, а не на жертву. К тому же вознаграждение за агрессию только спровоцирует ее усиление.
Что предусматривает новый мирный план?
План США по урегулированию войны в Украине состоит из 28 пунктов. Среди прочего, он якобы предусматривает гарантию безопасности для Украины по образцу 5 статьи НАТО, обязывающей США и европейских союзников реагировать на повторное нападение на Украину.
В то же время план требует от Киева значительных уступок, в том числе и отказ от части территории Донбасса и уменьшение численности Вооруженных Сил.
20 ноября Владимир Зеленский заявил, что не делает быстрых выводов о плане установления мира, ведь еще нет никаких согласований. Президент также планирует уже в ближайшее время обсудить пункты с Дональдом Трампом.