Сделка принесла бы деньги и Украине, и США. Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что Россия не сможет иметь подобное сотрудничество со Штатами, если не оставит оккупированные территории.

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Почему соглашение будет выгодным для Украины

Словами политтехнолога, План победы, который Зеленский показал в прошлом году Дональду Трампу, срабатывал. Из-за этого спецпредставитель по вопросам Украины и России от США Кит Келлог теперь должен обсудить с Киевом заинтересованность президента США в редкоземельных металлах нашей страны.

Для Трампа прописали 2 пункта – замена американских военных в Европе украинскими и редкоземельные металлы. Попали в яблочко, поскольку Трамп об этом лично заговорил,

– подчеркнул он.

Важно также то, что когда Келлог приедет в Украину , Зеленский может поставить свои условия в сотрудничестве с США по этим металлам.

Заметьте! Forbes привел инфографику объема полезных ископаемых в Украине. Более 70% общей суммы, а это 15 триллионов долларов, дают на три области – Днепропетровскую, а также Донецкую и Луганскую.

Шейтельман отметил, что если Украине не удастся деоккупировать территорию с полезными ископаемыми, Россия не сможет иметь общее дело с США. Над этим бы работали частные компании, которые бы не потеряли своих доходов от сотрудничества со страной-агрессором.

За историю с полезными ископаемыми нам нужно "цепляться зубами". Все же, Трамп бизнесмен, Трамп – это про деньги. Он ищет способ, как заработать деньги, мы ему это предлагаем. Для нас это шанс, нас интересовать свобода,

– сейчас политтехнолог.

Частные компании, которые бы занимались сотрудничеством с Украиной, привезли бы чертежи и все технологии. Однако поручили бы выкапывать и продавать ископаемые именно украинцам, поэтому наша страна могла бы получить часть денег с прибыли. Более того, проживание американцев и питание для них также будут обеспечивать украинцев, поэтому часть денег останется в Украине.

Заработать эти триллионы украинскими силами бы не удалось, это бы заняло 1000 лет. А так мы справимся за 100 лет. Пусть это будет 10 триллионов, то есть по 10 миллиардов в год, это половина нашего ВВП. Если за 50 лет – удвоим ВВП. Поэтому это соглашение фантастически выгодно для нас,

– подытожил он.