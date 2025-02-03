В ОП уже отреагировали на заявление Трампа и отметили, что предложение с ресурсами есть в Плане победы Зеленского. Что же это за редкоземельные металлы и зачем они США – сообщает 24 Канал.

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Что такое редкоземельные металлы

Редкоземельные металлы являются незаменимыми в современном мире, ведь используются во многих отраслях. Они имеют уникальные физико-химические свойства, и более того – их нельзя просто заменить другими материалами. Эти металлы в большинстве добывают в Китае, и сейчас США и ЕС ищут новые источники.

Да, редкоземельные металлы на самом деле не являются редкими. Проблема заключается в том, что их сложно добывать. Редкоземельные металлы не образуют больших залежей как, к примеру, руда или железные металлы, а потому очищать их – сложный и дорогой процесс.

В общем, редкоземельные металлы – это 17 элементов таблицы Менделеева: Sc – скандий, Y – иттрий, La – лантан, Ce – церий, Pr – празеодим, Nd – неодим, Pm – прометий, Sm – самарий, Eu – европий, Gd – гадолиний, Tb – тербий, Dy – диспрозий, Ho – гольмий, Er – эрбий, Tm – тулий, Yb – итербий, Lu – лютеций.

Согласно открытым данным, Украина обладает запасами цветных и редкоземельных металлов. Речь идет про:

литий,

бериллий,

цирконий,

тантал,

ниобий,

иттрий,

гафний.

Кроме того, Украина имеет запасы титана, урановых руд, марганца, железа, золота, свинца, цинка, кобальта, никеля, меди и т.п.